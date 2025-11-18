Президент Ильхам Алиев поздравил Султана Омана

Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев направил поздравительное письмо Султану Омана Хайсаму бен Тареку Аль Саиду.

Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, в письме говорится:

"Ваше величество,

От своего имени и от имени народа Азербайджана передаю Вам и в Вашем лице всему Вашему народу самые искренние поздравления и добрые пожелания по случаю национального праздника Султаната Оман.

В этот праздничный день желаю Вам крепкого здоровья, счастья, успехов в делах, дружественному народу Омана - постоянного мира, благополучия и процветания".