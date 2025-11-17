Названы самые надежные автомобили Kia

Портал TopSpeed составил рейтинг, в который вошли 10 самых надежных автомобилей Kia, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Возглавил список кроссовер Kia Soul 2025 модельного года. Его надежность оценивается в 88 баллов из 100 возможных. Второе место занимает городской кроссовер Kia Seltos с рейтингом надежности 86 баллов из 100. Замыкает "тройку" лидеров Kia K4 с тем же показателем надежности, что и Kia Seltos.

В топ-10 самых надежных автомобилей Kia также вошли Kia K5, Kia Telluride, Kia Sportage, Kia Carnival, Kia Sorento, Kia Niro и Kia EV9.