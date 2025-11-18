Президент Ильхам Алиев направил поздравительное письмо Президенту Латвии
Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев направил поздравительное письмо Президенту Латвийской Республики Эдгарсу Ринкевичсу.
Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, в письме говорится:
"Уважаемый господин Президент,
От себя лично и от имени народа Азербайджана выражаю сердечные поздравления и наилучшие пожелания Вам и всему Вашему народу по случаю национального праздника Латвийской Республики - Дня независимости.
Азербайджано-латвийские отношения имеют добрые традиции. Исторические связи наших народов, нынешний высокий уровень межгосударственных отношений создают хорошие возможности для расширения плодотворного сотрудничества в различных областях.
Уверен, что в интересах наших народов мы и впредь будем прилагать совместные усилия для укрепления традиционно дружественных отношений между нашими странами, полноценного использования потенциала нашего сотрудничества.
В этот знаменательный день желаю Вам крепкого здоровья, счастья, успехов в делах, а народу Латвии - постоянного мира, благополучия и процветания".
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре