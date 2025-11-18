Для чего нужны автобусные полосы помимо сокращения пробок?

Нанесение автобусных полос на городских дорогах направлено на обеспечение удобства для пользователей общественного транспорта.

В чём заключается основная цель мер, направленных на повышение рентабельности и координации общественного транспорта?​

Как сообщает Day.Az, транспортный эксперт Аслан Асадов в своем комментарии для Milli.Az заявил, что пассажиры, пользующиеся общественным транспортом, являются неотъемлемой частью концептуального механизма транспортной системы.

По его словам, эти люди, помимо того что имеют более низкие риски для безопасности по сравнению с другими участниками дорожного движения, относятся также к наиболее уязвимым группам населения.

"Дело в том, что меры, предпринимаемые для повышения рентабельности общественного транспорта и обеспечения координации движения, не должны негативно влиять на процесс пассажирских перевозок. Напротив, основной целью этих шагов является сведение к минимуму аварий, наездов на пешеходов и случаев гибели", - подчеркнул эксперт.

Он отметил, что как в столице, так и в региональных центрах необходимо строго соблюдать определённые правила для обеспечения пешеходной безопасности и качественной организации пассажирских перевозок.

