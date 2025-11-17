В Азербайджане введены новые требования для автобусов

Коллегия Министерства цифрового развития и транспорта утвердила "Требования к автотранспортным средствам, которые будут осуществлять услуги автомобильного транспорта на регулярных маршрутах для заключения договора об оказании услуг автомобильного транспорта".

Как сообщает Day.Az, соответствующее решение подписал министр Рашад Набиев.

Согласно решению, данные Требования определяют условия для автотранспортных средств, которые будут обслуживать регулярные маршруты и предназначены для заключения договора об оказании услуг автомобильного транспорта с перевозчиками, осуществляющими регулярные пассажирские перевозки автомобильным транспортом на административных территориях городов Баку, Сумгайыт, Гянджа, Нахчыван, Ханкенди, а также районов Апшерон, Агдам, Шуша и Лачын.

Так, автотранспортные средства должны соответствовать следующим основным требованиям:

наличие платёжного инструмента, предназначенного для оплаты проезда в электронном виде;

наличие счетчика пассажиров (устройства, автоматически фиксирующего количество вошедших и вышедших пассажиров);

пробег транспортных средств с двигателем на сжатом природном газе или дизельным двигателем не должен превышать 1 млн км, а пробег транспортных средств с электрическим двигателем - 1,2 млн км;

срок эксплуатации, указанный в свидетельстве о государственной регистрации, не должен превышать 15 лет;

транспортные средства с электрическими двигателями должны быть оснащены перезаряжаемыми или сменными батареями.

Настоящее решение вступает в силу с 1 января 2026 года.

Юридическому отделу министерства поручено в течение 3 дней представить это Решение в Министерство юстиции для внесения в Государственный реестр нормативных правовых актов.