США надеются заключить в ноябре соглашение с КНР по редкоземельным металлам

Министр финансов США Скотт Бессент надеется, что Вашингтон позже в ноябре заключит соглашение с Китаем по редкоземельным металлам, передает Day.Az со ссылкой на Интерфакс.

"Мы еще даже не достигли окончательных договоренностей, но мы надеемся сделать это ко Дню благодарения (27 ноября - ИФ)", - сказал Бессент в эфире телеканала Fox News.

30 октября в Южной Корее состоялась встреча президента США Дональда Трампа и председателя КНР Си Цзиньпина. После нее глава Белого дома заявил, что проблема, связанная с поставками Китаем редкоземельных металлов, была решена в ходе переговоров.

Ранее Китай значительно усилил контроль над экспортом важнейших полезных ископаемых, что стало ответом на расширение в конце сентября Вашингтоном контроля над экспортом США технологий.