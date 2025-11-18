https://news.day.az/society/1796239.html Мы не растим наших детей в атмосфере вражды и ненависти - Саида Тагизаде на платформе Baku Network - ВИДЕО Мы не растим наших детей в атмосфере вражды и ненависти.
Мы не растим наших детей в атмосфере вражды и ненависти - Саида Тагизаде на платформе Baku Network - ВИДЕО
Мы не растим наших детей в атмосфере вражды и ненависти.
Как передает Day.Az, об этом сказала директор Государственной детской филармонии Саида Тагизаде - музыкант, педагог, концертирующий пианист и автор ряда творческих инициатив, включая хорошо известный проект "Симург" - в новом выпуске аналитической передачи "Диалог с Тофиком Аббасовым".
Представляем вниманию читателей отрывок передачи:
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре