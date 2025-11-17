В США заявили о начале новой гонки вооружений

Новая гонка вооружений между США, Россией и Китаем уже началась.

Как передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru, об этом сообщает газета The Wall Street Journal (WSJ).

В материале издания отмечается, что крепнущая связь между Москвой и Пекином уже создала беспрецедентный уровень стратегической неопределенности для США и их европейских и азиатских союзников.

"Сейчас мы движемся к наращиванию ядерных арсеналов, а не к их сокращению", - заявил директор Центра Скоукрофта Атлантического совета и бывший сотрудник Пентагона Мэтью Крениг.

По его словам, начинается новая "ядерная эпоха", которая больше будет похожа на холодную войну, чем на 1990-е и 2000-е годы.