Эксперты оценили шанс обогнать вращение Земли на самолёте

К сожалению, у нас нет технологий, позволяющих перенести нас в будущее, но если бы вы просто летели со скоростью, равной скорости вращения Земли, вы могли бы потенциально "заморозить" время, оставаясь вечно под солнцем или в темноте. Что для этого потребуется и способны ли на такое современные самолеты в принципе.

Как передает Day.Az со ссылкой на Униан, это объяснил портал bgr.

Длина экватора Земли составляет 40 000 километров, и планета совершает один полный оборот каждые 24 часа. Это означает, что Земля вращается примерно со скоростью 1666 километров в час. Это значительно быстрее скорости звука, которая составляет "всего" около 1224 клометра в час.

Средняя скорость коммерческого самолета на крейсерской скорости составляет от 880 до 960 километров в час. Чтобы обогнать Землю, нужен сверхзвуковой самолёт, а таких самолётов существует всего несколько.

Первым самолётом, достигшим скорости вращения Земли, был британский самолёт Fairey Delta 2, построенный в 1956 году и развивавший максимальную скорость 1800 км/ч. Однако было построено всего два таких самолёта, и они так и не получили широкого распространения.

Самым быстрым самолётом в истории был Lockheed SR-71 Blackbird, построенный в разгар холодной войны. Реактивный самолёт, летящий со скоростью 3200 км/ч, нагревал воздух вокруг себя более чем до 1000 градусов по Фаренгейту (470°C), поэтому SR-71 пришлось строить из титана.

В одном из полетов в 1976 году SR-71 развил скорость 3193,167 км/ч, что до сих пор остается самой высокой скоростью, когда-либо зафиксированной пилотируемым самолетом.

Сверхзвуковые самолёты существуют почти исключительно для военных целей, но было одно знаковое исключение: "Конкорд". Он стал первым в мире сверхзвуковым коммерческим пассажирским самолётом. Скорость полета составляла 2195 км/ч, что почти вдвое превышало скорость звука и более чем на 480 км/ч превышало скорость вращения Земли.

"Конкорд" был настолько быстр, что действительно мог управлять временем с точки зрения своих пассажиров. Самый известный пример этого произошёл 30 июня 1973 года, когда первый "Конкорд 001" пролетел по траектории полного солнечного затмения. На борту самолёта находилась специальная группа учёных, и он более часа следовал за лунной тенью над Северной Африкой. Наблюдатели на земле наблюдали затмение не более семи минут, а пассажиры "Конкорда" наблюдали его целых 74 минуты, фактически замедлив ход времени.

Главная проблема заключается в том, что ни один самолёт не может совершить кругосветное путешествие без дозаправки. Существуют также законы, ограничивающие скорость полёта самолёта над сушей. Звуковые удары, создаваемые сверхзвуковыми самолётами, могут разноситься эхом на многие мили, причиняя серьёзный дискомфорт людям и природе.

"Конкорд" действительно установил рекорд скорости кругосветного путешествия вокруг Земли, но его скорости оказалось недостаточно, чтобы превзойти скорость вращения планеты. В 1995 году реактивный самолёт "Конкорд" совершил кругосветный перелёт на восток, стартовав и завершив поездку в Нью-Йорке. В связи с сочетанием упомянутых выше ограничений, перелёт занял в общей сложности 31 час 27 минут. Это пока максимальное достижение скорости вращения Земли, достигнутое нами.