Известная авиакомпания оснастит почти весь парк воздушных судов бесплатным интернетом Starlink

Авиакомпания Emirates объявила о планах в течение двух лет оснастить почти весь парк воздушных судов бесплатным интернетом Starlink. Подключение получат 232 лайнера - Boeing 777 и Airbus A380.

Как передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru, об этом говорится на сайте авиаперевозчика.

Первый Boeing 777 уже оборудован спутниковой связью нового поколения - его представили в рамках авиасалона Dubai Airshow. Установка оборудования на Airbus A380 начнется в феврале 2026 года. Компания планирует модернизировать около 14 самолетов ежемесячно.

Бесплатный доступ к сети будет предоставляться во всех классах обслуживания. Пассажиры смогут подключаться как через встроенные бортовые системы, так и через личные устройства. Поддержка видеозвонков, потокового видео, загрузки крупных файлов и онлайн-покупок должна обеспечить более комфортные условия для работы и развлечений в полете.

В августе авиакомпания также обновила правила безопасности, запретив использование пауэрбанков на борту самолетов. Разрешено брать с собой лишь один внешний аккумулятор, однако пользоваться им для зарядки устройств во время полета нельзя.