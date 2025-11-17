https://news.day.az/world/1796164.html Реджеп Тайип Эрдоган высказался о процессе изучения чёрного ящика разбившегося самолета Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган высказался о процессе изучения чёрного ящика военного транспортного самолёта C-130, потерпевшего крушение в Грузии. Как сообщает Day.Az со ссылкой на АПА, Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что расследование продолжается.
Он отметил, что после получения результатов общественности будет предоставлена информация.
