https://news.day.az/society/1795950.html Будьте осторожны: Новый трюк кибермошенников - ВИДЕО Под видом "рабочего предложения" аферисты берут банковские карты в аренду и обещают ежемесячный доход. Как сообщает Day.Az со ссылкой на Xəzər TV, эксперт по кибербезопасности Эмрах Мовсумзаде заявил, что мошенники размещают в социальных сетях объявления вроде "покупаю карту", "сделаю оплату", чтобы привлечь людей.
Будьте осторожны: Новый трюк кибермошенников - ВИДЕО
Под видом "рабочего предложения" аферисты берут банковские карты в аренду и обещают ежемесячный доход.
Как сообщает Day.Az со ссылкой на Xəzər TV, эксперт по кибербезопасности Эмрах Мовсумзаде заявил, что мошенники размещают в социальных сетях объявления вроде "покупаю карту", "сделаю оплату", чтобы привлечь людей.
По словам эксперта, аферисты отправляют сообщения вроде "мы переведём деньги, напишите данные карты" и таким образом получают номер карты, CVV-код и SMS-подтверждения.
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре