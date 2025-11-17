Под видом "рабочего предложения" аферисты берут банковские карты в аренду и обещают ежемесячный доход.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на Xəzər TV, эксперт по кибербезопасности Эмрах Мовсумзаде заявил, что мошенники размещают в социальных сетях объявления вроде "покупаю карту", "сделаю оплату", чтобы привлечь людей.

По словам эксперта, аферисты отправляют сообщения вроде "мы переведём деньги, напишите данные карты" и таким образом получают номер карты, CVV-код и SMS-подтверждения.