В Пентагоне заявили о готовности развернуть войска в Венесуэле

Вашингтон готов развернуть Сухопутные силы в Венесуэле при необходимости.

Как передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru, об этом заявил министр Сухопутных войск США Дэниел Дрисколл в интервью для CBS News.

"Мы будем готовы действовать, если этого потребуют президент или военный министр", - заявил американский чиновник.

На вопрос телеведущей Маргариты Бреннан о том, получали ли Сухопутные войска какие-либо распоряжения в связи с операцией США по борьбе с наркокартелями в стране, Дрисколл ответил, что разглашать подобную информацию он пока не уполномочен.

"Мы будем готовы, если нас попросят", - заявил он.

При этом Дрисколл отметил, что Сухопутные войска США уже приложили значительные усилия к восстановлению готовности к ведению боевых действий в джунглях.

Ранее сообщалось, что США уничтожили два судна наркотеррористов в Тихом океане.