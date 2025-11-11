США уничтожили два судна наркотеррористов в Тихом океане

Соединенные Штаты нанесли удары по двум катерам наркотеррористов в восточной части Тихого океана.

Как передает Day.Az со ссылкой на Интерфакс, об этом сообщил в понедельник глава Пентагона Пит Хегсет.

По его словам, американские военные поразили оба судна в международных водах, в результате чего шесть человек, которые находились на борту, были убиты.

"Вчера по указанию президента Трампа были нанесены два смертоносных кинетических удара по двум судам, принадлежащим организациям, признанным террористическими. Нашей разведке было известно, что эти суда были связаны с незаконной контрабандой наркотиков, перевозили наркотики и следовали по известному маршруту наркотрафика в восточной части Тихого океана", - написал он в соцсети Х.

"Мы защищаем родину и уничтожаем террористов картелей, которые хотят причинить вред нашей стране и ее народу", - подчеркнул глава Пентагона.

С сентября США нанесли 19 ударов по 20 катерам в Карибском море и Тихом океане, которые, по утверждению американской разведки, перевозили наркотики, в результате ударов были уничтожена 75 наркотеррористов, которые находились на борту.