Азербайджан привлекает все больше туристов из Китая.

Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, об этом сказала посол Китая в Азербайджане Лу Мэй на China Visitors Summit, который впервые прошел сегодня в Баку с участием более 50 китайских туристических компаний и представителей местной туристической индустрии.

Она отметила, что с момента установления дипломатических связей в 1992 году китайско-азербайджанские отношения всегда развивались динамично и стабильно, надежное партнерство между нашими странами основано на взаимном доверии.

По словам дипломата, в последние годы сотрудничество между Китаем и Азербайджаном развивается более качественно и динамично и этот год был плодотворным для китайско-азербайджанских отношений. Благодаря политике взаимного безвизового режима Азербайджан постепенно становится одним из направлений, представляющих высокий интерес для граждан Китая: "В 2024 году общее число китайских туристов, посетивших Азербайджан, составило 44 798 человек, а за первые три квартала этого года этот показатель достиг уже 49 939 человек, что на 11,5% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. В течение года ожидается обновление рекорда".

Л. Мэй подчеркнула, что увеличивается и число граждан Азербайджана, путешествующих в Китай, где они могут ознакомиться с богатством традиционной культуры Китая и современными достижениями развития страны.

"Проведенный сегодня Диалог туристических компаний Китая и Азербайджана является важной инициативой, направленной на практическую реализацию договоренностей, достигнутых туристическими кругами двух стран на уровне глав государств", - добавила она.