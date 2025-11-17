Что ждёт цены на автомобили в Азербайджане с января?

Автор: Бахтияр Умарлы, Milli.Az

Со следующего года во всех категориях автомобилей ожидается рост цен. Подорожание начнется уже в январе и затронет бензиновые, дизельные, гибридные и электрические машины. На стоимость серьезно повлияют законопроекты, обсуждаемые в Азербайджане, а также решение, принятое Китаем 14 ноября.

Первый фактор связан с завершением в конце года льгот, применяемых к гибридным и электрическим автомобилям, ввозимым в страну. Прекращение этих преференций означает заметное подорожание машин с такими двигателями.

Второй фактор - изменение порядка расчета акцизного налога на импортируемые автомобили. Новая схема приведет к увеличению стоимости машин при ввозе.

Третий фактор напрямую связан с Китаем. 14 ноября Пекин принял решение, которое способно сократить спрос на китайские автомобили не только в Азербайджане, но и во всём мире.

С 2026 года сразу несколько официальных структур, включая Министерство торговли Китая, вводят новые правила, ограничивающие экспорт автомобилей, купленных на внутреннем рынке. Ранее мошенники приобретали новые машины по низкой цене в Китае, проезжали несколько километров и оформляли их как "вторичку с нулевым пробегом", после чего продавали за границу по высокой цене.

Согласно новым правилам, вступающим в силу 1 января 2026 года, экспортировать подержанные автомобили, с момента регистрации которых прошло менее 180 дней, можно будет только при наличии официального разрешения производителя.

Это означает, что без согласия крупных автоконцернов вывести новую машину из Китая станет практически невозможно. Такая модель автоматически закрывает параллельный импорт, передавая контроль официальным дилерам.

За последние годы число китайских моделей на дорогах Азербайджана существенно выросло. Однако большая их часть попадала в страну не через дилерские центры, а через обычных перекупщиков и небольшие компании, занимавшиеся параллельным импортом.

Теперь эта возможность практически исчезает. Производитель не даст разрешение на экспорт параллельному поставщику, имея собственную сеть официальных дистрибьюторов. В итоге перекупщики смогут привозить только машины, эксплуатировавшиеся более шести месяцев, либо будут вынуждены получать официальное разрешение, что существенно увеличит расходы.

Поток новых китайских автомобилей на рынок сократится, предложение уменьшится. А снижение предложения, согласно экономическим законам, приводит к росту цен. Это также означает постепенное исчезновение с рынка машин, ввезенных параллельными путями.

Китай требует, чтобы у экспортируемого автомобиля были документы о наличии официального сервисного обслуживания за рубежом. Сегодня у неофициально ввезенных китайских машин в Азербайджане главная проблема - отсутствие гарантии и сложный доступ к запчастям и ремонту. Новые правила укрепят позиции официальных дилеров, и покупатели либо выберут авто с гарантией, либо вовсе откажутся от покупки.

При этом все три решения выгодны тем, кто планирует продать свою текущую машину. Период, когда объявления месяцами оставались без внимания, заканчивается. Из-за удорожания китайских автомобилей многие перейдут на традиционные марки, и это приведет к росту цен на рынке.