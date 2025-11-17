Президент Ильхам Алиев: Сфера коммуникационных технологий стала ведущей силой в ненефтяной экономике Азербайджана

Сфера коммуникационных технологий стала ведущей силой в ненефтяной экономике Азербайджана, обрела за последние четыре года стабильные темпы роста.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, об этом, в частности, заявил Президент Азербайджана Ильхам Алиев в обращении к участникам Всемирной конференции по развитию телекоммуникаций Международного союза электросвязи (МСЭ).

Глава государства подчеркнул, что все это сопровождается последовательными мерами, принимаемыми в области развития искусственного интеллекта, предотвращения кибератак и расширения цифровой инфраструктуры.