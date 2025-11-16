Мужчина подорвался на мине в Агдере

В Агдеринском районе произошел минный инцидент.

Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, инцидент произошёл на территории села Сырхаванд. Житель Бардинского района Алиев Натиг Намиг оглу, 1990 года рождения, подорвался на мине на территории села. Пострадавший был доставлен в Бардинский диагностический центр.

По факту ведется расследование.