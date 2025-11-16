https://news.day.az/society/1795818.html Мужчина подорвался на мине в Агдере В Агдеринском районе произошёл инцидент с минированием. Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, происшествие произошло на территории села Сырхавенд района. Житель Бардинского района, уроженец 1990 года, Натиг Намиг оглы Алиев подорвался на мине на территории села. Пострадавший Н. Алиев был доставлен в Бардинский диагностический центр.
