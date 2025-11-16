https://news.day.az/world/1795822.html В Иране назвали условие для переговоров с США Иран будет готов к проведению переговоров с США, если Вашингтон изменит свой подход. Как передает Day.Az, об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в иранском МИД. По его словам, Иран заинтересован в компромиссном решении, которое подойдет всем сторонам.
В Иране назвали условие для переговоров с США
Иран будет готов к проведению переговоров с США, если Вашингтон изменит свой подход.
Как передает Day.Az, об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в иранском МИД.
По его словам, Иран заинтересован в компромиссном решении, которое подойдет всем сторонам. В частности, власти республики готовы сделать свою ядерную программу максимально прозрачной в обмен на снятие санкций.
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре