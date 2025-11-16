В Иране назвали условие для переговоров с США

Иран будет готов к проведению переговоров с США, если Вашингтон изменит свой подход.

Как передает Day.Az, об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в иранском МИД.

По его словам, Иран заинтересован в компромиссном решении, которое подойдет всем сторонам. В частности, власти республики готовы сделать свою ядерную программу максимально прозрачной в обмен на снятие санкций.