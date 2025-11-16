https://news.day.az/world/1795827.html Жители Германии обеспокоены ситуацией с безопасностью на рождественских рынках Более 60% жителей Германии обеспокоены ситуацией с безопасностью на рождественских рынках. Об этом свидетельствует опрос института изучения общественного мнения YouGov по заказу агентства DPA, Day.Az со ссылкой на ТАСС. Согласно данным исследования, об обеспокоенности ситуацией с безопасностью заявили 62% участников опроса.
Жители Германии обеспокоены ситуацией с безопасностью на рождественских рынках
Более 60% жителей Германии обеспокоены ситуацией с безопасностью на рождественских рынках.
Об этом свидетельствует опрос института изучения общественного мнения YouGov по заказу агентства DPA, Day.Az со ссылкой на ТАСС.
Согласно данным исследования, об обеспокоенности ситуацией с безопасностью заявили 62% участников опроса. Еще 35% респондентов отметили, что не испытывают опасений по данному вопросу.
По данным института, 41% немцев считают достаточными меры безопасности на рождественских рынках являются достаточными. Противоположную точку зрения выразили 37% опрошенных.
Опрос проводился в период с 10 по 12 ноября. В нем приняли участие 2 043 человека.
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре