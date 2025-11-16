Жители Германии обеспокоены ситуацией с безопасностью на рождественских рынках

Более 60% жителей Германии обеспокоены ситуацией с безопасностью на рождественских рынках.

Об этом свидетельствует опрос института изучения общественного мнения YouGov по заказу агентства DPA, Day.Az со ссылкой на ТАСС.

Согласно данным исследования, об обеспокоенности ситуацией с безопасностью заявили 62% участников опроса. Еще 35% респондентов отметили, что не испытывают опасений по данному вопросу.

По данным института, 41% немцев считают достаточными меры безопасности на рождественских рынках являются достаточными. Противоположную точку зрения выразили 37% опрошенных.

Опрос проводился в период с 10 по 12 ноября. В нем приняли участие 2 043 человека.