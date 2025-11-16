Мы построим прочный мост между Центральной Азией и Южным Кавказом.

Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, об этом, в частности, заявил сегодня на 7-й Консультативной встрече глав государств Центральной Азии в Ташкенте Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев.

Президент Узбекистана объявил на этой встрече о присвоении Азербайджану статуса полноправного участника Консультативных встреч по Центральной Азии.

"Азербайджан и Узбекистан прочно связаны общей историей, родственными узами духовной и культурной близостью. Такие встречи придают мощный импульс отношениям, открывают новые горизонты для расширения торгово-экономического, инвестиционного, культурно-гуманитарного сотрудничества, а также в выработке консолидированных решений по обросам устойчивого развития.

По сути, мы построим прочный мост между Центральной Азией и Южным Кавказом, приложим путь к формированию единого пространства сотрудничества, что, безусловно, усилит стратегическую взаимосвязанность и устойчивость обоих регионов",- заявил он.

Мирзиёев поблагодарил всех коллег с принятием этого важного решения и поздравил Президента Ильхама Алиева с присоединением к формату консультативной встречи в качестве полноправного участника.