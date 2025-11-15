https://news.day.az/politics/1795702.html

В Ташкенте состоялся салют в честь глав государств, принимающих участие в 7-й Консультативной встрече глав государств Центральной Азии - ФОТО

15 ноября в Ташкенте состоялся салют в честь глав государств, принимающих участие в 7-й Консультативной встрече глав государств Центральной Азии. Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ. Новость обновляется