В Ташкенте состоялся салют в честь глав государств, принимающих участие в 7-й Консультативной встрече глав государств Центральной Азии - ФОТО 15 ноября в Ташкенте состоялся салют в честь глав государств, принимающих участие в 7-й Консультативной встрече глав государств Центральной Азии. Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ. Новость обновляется
