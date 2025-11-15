Дальновидность и эффективность стратегии Президента Ильхама Алиева

Автор: Акпер Гасанов

Сегодня в Ташкенте состоялась встреча Президента Азербайджана Ильхама Алиева с Президентом Узбекистана Шавкатом Мирзиёевым в формате один на один. Данная встреча, безусловно, свидетельствует о братских и очень взаимовыгодных отношениях между нашими странами. И в связи с этим имеет смысл напомнить про учрежденную в 2023 году азербайджано-узбекскую инвестиционную компанию с капиталом в 500 миллионов долларов.

Она является самостоятельным инструментом финансирования проектов не только в Азербайджане и Узбекистане, но и в третьих странах. Тем самым формируется фактический двусторонний суверенный фонд развития с широким геоэкономическим мандатом. А тут уже имеет смысл добавить, что близится к согласованию параметров и азербайджано-казахстанского инвестиционного фонда с капиталом в 300 миллионов долларов, который опирается на стратегическое партнерство между "Самрук-Казына" и Азербайджанским инвестиционным холдингом. С учетом мощностей казахстанских портов Актау и Курык, а также растущего грузопотока, фонд станет важнейшим инструментом финансирования Транскаспийского маршрута и энергетических проектов.

В этом смысле знаковым событием стало заявление президента Азиатского банка развития (АБР) Масато Канды о приверженности поддержке превращения Азербайджана в региональный хаб, соединяющий Центральную Азию и Европу. Визит главы АБР в Баку сопровождался встречами на высшем уровне - с Президентом Ильхамом Алиевым, премьер-министром Али Асадовым, экономическим и финансовым блоком правительства.

АБР делает ставку на стратегические направления: интеллектуальная мобильность, зелёная энергетика, цифровизация, повышение квалификаций. Это означает, что международные финансовые институты рассматривают Азербайджан не как "энергетическую трубу", а как технологически ориентированный центр развития. Поддержка крупнейшего азиатского банка закрепляет международный консенсус: Баку становится точкой сборки региональной логистики, энергетики и цифровой интеграции.

С учетом всего этого, можно констатировать, что участие Президента Ильхама Алиева в Чрезвычайном форуме глав государств Центральной Азии в качестве полноправного участника стало новым этапом институционализации механизма C5 + Азербайджан. Важный нюанс - если в 2023-2024 годах глава нашего государства был почетным гостем встреч в рамках аналогичных форумов в Душанбе и Астане, то нынешний формат закрепляет Азербайджан как постоянного партнёра союза пяти центральноазиатских государств.

Для стран Центральной Азии этот формат имеет несколько ключевых преимуществ. Тут тебе и доступ к каспийским транспортным и энергетическим ресурсам Азербайджана, и укрепление совместных проектов в рамках Среднего коридора, который сегодня рассматривается как альтернатива российским и иранским маршрутам. Ну и выход на рынки Европы через модернизированную инфраструктуру Баку - от портов до цифровых систем логистики.

Таким образом, механизм C5 + Азербайджан превращается в устойчивую региональную платформу, где Баку выполняет функцию транзитного и политического модератора. Более того, Азербайджан быстро становится ключевым партнером для США в Евразии. Ведь наша страна уже выполняет несколько стратегических функций, включая портал доступа к транскаспийским коммуникациям, жизненно важным для соединения рынков Китая, Казахстана, Узбекистана и Европы.

Азербайджан является важнейшим участником американской стратегии экономической интеграции Центральной Азии. Очевидно, что особое место в диалоге Баку-Вашингтон занимает развитие Зангезурского маршрута. В администрации США проект получил название "Маршрут Трампа ради международного мира и процветания" (TRIPP). Его значение выходит далеко за рамки транспортной логистики.

Зангезурский коридор в американской трактовке должен стать политико-экономическим рычагом стабилизации региона , частью нового транскаспийского моста между Центральной Азией, Кавказом и Турцией а также элементом масштабной стратегии США по созданию новых цепочек поставок вне Китая. Для Азербайджана этот проект является стратегическим: он укрепляет транзитное положение страны и снижает уязвимости региональной торговли.

Можно констатировать, что рост стратегической значимости Азербайджана - это закономерный результат долгосрочной и последовательной политики Баку. Безусловно, что сочетание географического положения, инфраструктурных инвестиций, эффективной дипломатии и умения балансировать между глобальными игроками позволяет Азербайджану занять место, недоступное большинству стран региона. И именно в этом состоит дальновидность и эффективность стратегии Президента Ильхама Алиева.