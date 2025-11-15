Орбан заявил, что Европа находится на грани войны

В Европе существует реальная угроза третьей мировой войны, источником которой является конфликт между Россией и Украиной, и другие страны должны добиваться его немедленного прекращения.

Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан, выступая на антивоенном митинге в городе Дьёр на северо-западе страны.

"Антивоенный митинг следует проводить, когда есть опасность. Я считаю, что в Европе существует угроза войны. Европа находится на грани войны", - сказал глава правительства, выступление которого транслировал телеканал М1. По его мнению, ситуация в Европе сейчас отчасти напоминает ту, которая складывалась накануне первой и второй мировых войн.

"Большой вопрос заключается в том, может ли представлять угрозу для наших жизней война, которая сейчас идет между Россией и Украиной. Ответ - да, может. Есть ли у Венгрии шанс установить мир? Нет. Венгрия может внести свой вклад в миротворчество, но думать, что мы можем установить мир, нельзя", - отметил премьер.

"Венгрия работает над предотвращением самой страшной катастрофы. Для этого нужно испробовать все", - подчеркнул Орбан.