В Telegram появятся новые функции

Основатель Telegram Павел Дуров анонсировал новые функции мессенджера.

Как передает Day.Az, об этом он написал в своем Telegram-канале.

"Мы начинаем тестировать новые функции Telegram, такие как прямые трансляции в Историях и аукционы подарков", - сообщил предприниматель, не уточнив дату обновления мессенджера.