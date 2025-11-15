https://news.day.az/hitech/1795686.html В Telegram появятся новые функции Основатель Telegram Павел Дуров анонсировал новые функции мессенджера. Как передает Day.Az, об этом он написал в своем Telegram-канале. "Мы начинаем тестировать новые функции Telegram, такие как прямые трансляции в Историях и аукционы подарков", - сообщил предприниматель, не уточнив дату обновления мессенджера.
В Telegram появятся новые функции
Основатель Telegram Павел Дуров анонсировал новые функции мессенджера.
Как передает Day.Az, об этом он написал в своем Telegram-канале.
"Мы начинаем тестировать новые функции Telegram, такие как прямые трансляции в Историях и аукционы подарков", - сообщил предприниматель, не уточнив дату обновления мессенджера.
