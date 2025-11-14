С завтрашнего дня в Азербайджане начинается отопительный сезон.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на ОАО "Azəristiliktəchizat", в настоящее время на балансе компании находятся 3 871 жилой дом, обеспеченный отоплением. Кроме того, централизованное отопление подаётся примерно в 185 тысяч квартир, 449 образовательных учреждений - детских садов и школ, 152 объектов здравоохранения, а также 2 224 социальных и хозяйственных объектов.

В соответствии с утверждённым планом мероприятий по подготовке к осенне-зимнему сезону 2025-2026 годов, для обеспечения надёжности и устойчивости работы объектов теплоснабжения - котельных, тепловых сетей, контрольно-измерительных приборов и автоматики, газового, электрического и транспортного хозяйства, а также другого производственного оборудования - в этом году было проведено гидравлическое испытание более 1 000 км теплотрасс. Кроме того, заменено и обновлено свыше 10 км магистральных и внутриквартальных тепловых сетей различного диаметра.

Отопительный сезон в Азербайджане продлится до 15 апреля следующего года. Согласно "Правилам использования тепловой энергии", утверждённым решением Кабинета министров от 5 сентября 2023 года, в горных районах страны отопление было запущено с 1 ноября. В 9 из 14 горных районов, где имеются котельные Общества (Шуша, Габала, Губа, Гусар, Хачмаз, Сиязань, Шабран, Лерик, Шамахы), в осенне-зимний период работают 39 котельных и 1 тепловой пункт. Отопительный сезон в этих районах продлится до 1 мая следующего года.