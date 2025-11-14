https://news.day.az/officialchronicle/1795454.html

Президент Ильхам Алиев осудил очередной ракетный удар по зданию посольства Азербайджана в Украине

Президент Ильхам Алиев осудил очередной ракетный удар по зданию посольства Азербайджана в Украине. Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, об этом, в частности, глава государства заявил во время телефонного разговора с Президентом Украины Володимиром Зеленским. Новость обновляется