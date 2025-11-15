В посольстве Азербайджана в Украине проведены меры безопасности, территория взята под контроль

Появились новые детали по поводу ракетного удара по посольству Азербайджана в Украине.

Как передает Day.Az со ссылкой на АПА, в результате инцидента никто не погиб и не пострадал, однако сила взрыва нанесла значительный ущерб территории, на которой находится посольство.

Ракета попала в забор посольства, были повреждены более пяти автомобилей, в том числе серьёзно пострадал автомобиль марки BMW.

Сразу после происшествия сотрудники посольства работали до поздней ночи, заменяя разбитые окна здания и проводя уборку на территории.

На место происшествия были привлечены правоохранительные органы Украины - полиция и Служба безопасности. Были приняты меры безопасности, собраны осколки ракеты, территория взята под контроль.

Отметим, что это вторая атака на посольство Азербайджана в Киеве с 2022 года.

Сотрудники AnewZ TV, которые вели съёмку на месте происшествия, пообщались с молодой парой - Ласиком и Оленой, проживающей неподалёку от посольства. Они рассказали, что сила взрыва ракеты разрушила все окна в их квартире и нанесла серьёзный ущерб дому. Пара отметила, что, беспокоясь о безопасности своего новорождённого ребёнка, они подумывают о смене места жительства.