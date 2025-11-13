В США провели тестовый полет летающего автомобиля

В США набирает обороты интерес к летающим персональным транспортным средствам. В штате Пенсильвания, на территории Центра автомобильных исследований в округе Нортгемптон, состоялась демонстрация одноместного полностью электрического летающего автомобиля, которая привлекла блогеров, фотографов и авиационных энтузиастов.

Как передает Day.Az со ссылкой на американские СМИ, участники наблюдали, как аппарат поднимается на высоту до 150 футов и выполняет полёт над тестовой трассой. Речь идёт о модели, созданной калифорнийской компанией Pivotal. Аппарат способен развивать скорость до 60 миль в час, преодолевать до 25 миль на одном заряде и стоит около 190 тысяч долларов.

Владелица первого в США летающего автомобиля, Хизер Чирти, уверена, что сейчас мы наблюдаем лишь зарождение нового массового рынка.

"Люди подходят и спрашивают: "Это будущее?" А я считаю, что однажды такие машины будут у всех", - говорит Чирти.

По её словам, для управления BlackFly не требуется пилотская лицензия - достаточно обычной водительской или даже просто достижения 18-летнего возраста и минимальных навыков ручного управления. Аппарат относится к категории сверхлёгких, поэтому по правилам FAA его можно использовать только днём и не летать над густонаселёнными районами.

Чирти сейчас путешествует по стране, демонстрируя свой летающий автомобиль и продвигая идею нового формата персонального транспорта.

По её мнению, дальнейшее развитие технологий - таких, как GPS-автопилот - и обновление нормативной базы станет ключом к массовому распространению подобных аппаратов.

Пока спрос ограничен: летающий автомобиль приобрели лишь единицы. Однако сторонники технологии уверены, что это только начало новой эпохи в транспортной отрасли.