В ряде районов Азербайджана ожидаются ливни

В некоторых районах Азербайджана ожидаются ливни.

Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, об этом сообщили в Национальной службе гидрометеорологии.

Отмечается, что в ряде районов 14 ноября вечером и в течение дня 15 ноября ожидаются местами осадки.

В основном в восточных районах осадки могут носить кратковременный ливневый характер, возможны грозы.