https://news.day.az/society/1795221.html
В ряде районов Азербайджана ожидаются ливни
В некоторых районах Азербайджана ожидаются ливни.
Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, об этом сообщили в Национальной службе гидрометеорологии.
Отмечается, что в ряде районов 14 ноября вечером и в течение дня 15 ноября ожидаются местами осадки.
В основном в восточных районах осадки могут носить кратковременный ливневый характер, возможны грозы.
