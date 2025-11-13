Хорошая новость для сдающих жилье в аренду

Одним из изменений, предусмотренных в Налоговом кодексе с будущего года, станет снижение налоговой ставки на доходы физических лиц, полученные от сдачи недвижимости в аренду.

Как сообщает Day.Az, депутат Милли Меджлиса Вугар Байрамов прокомментировал это нововведение в своей публикации в социальных сетях.

По словам депутата, согласно предлагаемым поправкам, с 2026 года граждане, сдающие свои дома или квартиры по официальному договору аренды, будут платить не 14%, а 10% налога. Он отметил, что снижение ставки по налогу на аренду - положительный шаг, однако для более широкого оформления арендных договоров требуется ещё большее снижение налоговой нагрузки.

"Проведенные наблюдения показывают, что поступления в бюджет по этому направлению остаются низкими. Одной из основных причин этого является именно высокая ставка налога", - отметил депутат.

Вугар Байрамов подчеркнул, что дополнительное снижение арендного налога могло бы способствовать выводу сектора из тени и росту бюджетных поступлений:

"Для сравнения: в Москве физические лица платят всего 4% налога с дохода от аренды жилья, юридические лица - 6%. Если в 14-миллионной Москве ставка составляет 4%, то 10% для Баку можно считать довольно высокой. В соседней Грузии налог на аренду - 5%, а в Австрии при ежемесячном доходе от аренды менее 1500 евро ставка составляет 5,76%".

Депутат добавил, что, несмотря на положительное значение нынешнего снижения, целесообразно установить ещё более низкую ставку:

"На заседании парламентского комитета по экономической политике, промышленности и предпринимательству я предложил снизить арендный налог с 14% до 5%. Такая мера не оказала бы негативного влияния на фискальные поступления - напротив, легализация этого сегмента рынка могла бы обеспечить дополнительные доходы в государственный бюджет".