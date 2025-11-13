В Германии решили необычным способом призвать людей в армию

Германия введет призыв в армию по жеребьевке, если не удастся набрать необходимое количество новобранцев в бундесвер на добровольной основе.

Как передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru, об этом сообщает Bild со ссылкой на источники.

Как отмечают авторы материала, правящая в стране коалиция, состоящая из Социал-демократической партии Германии (СДПГ) и блока Христианско-демократического и Христианско-социального союзов (ХДС/ХСС), согласовали законопроект, который вернет обязательное прохождение медкомиссии для всех мужчин, достигших 18 лет, для последующей службы в вооруженных силах.

При этом само прохождение службы осуществляется на добровольной основе. Однако если желающих окажется недостаточно для бундесвера, то недостающих новобранцев будут добирать с помощью жребия из числа тех, кто успешно прошел медицинскую комиссию.