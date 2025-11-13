В США прекратили чеканить монеты в один цент

В США официально прекратили выпуск одноцентовых монет после более чем двух столетий их чеканки. Об этом сообщает агентство Associated Press (AP) со ссылкой на финансовое ведомство страны, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Уточняется, что одноцентовые монеты сохранят платежную силу, а последние отчеканенные экземпляры продадут с аукциона.

По информации AP, многолетняя чеканка цента завершилась на монетном дворе в Филадельфии. До этого дольше всего в США выпускали монеты номиналом в полцента - их выпуск прекратился в 1857 году.