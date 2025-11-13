В известном доме торжеств выявили подмену мяса

В доме торжеств "Aqat", расположенном в поселке Бакиханова в городе Баку, проведена внеплановая проверка.

Как передает Day.Az со ссылкой на Агентство по продовольственной безопасности Азербайджана (AQTA), в ходе проверки было установлено, что гостям заведения под видом говядины подавалось мясо буйвола, имеющее ветеринарные документы.

Отсутствие в меню информации об этом расценено как нарушение прав потребителей. Несмотря на то что мясо буйвола не представляет опасности с точки зрения пищевой безопасности, такая подмена считается введением клиентов в заблуждение.

Кроме того, при осмотре зоны приготовления холодных закусок были выявлены повреждения на рабочих поверхностях, а на кухонных полках - следы коррозии. Также были зафиксированы другие нарушения санитарно-технических и гигиенических норм.

По данному факту в отношении руководства предприятия составлен административный протокол. Даны обязательные предписания по устранению выявленных нарушений, а также отобраны образцы приготовленных блюд для лабораторных исследований.