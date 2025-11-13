Азербайджан и ЕС обсудили сотрудничество в сфере разминирования

Председатель правления Агентства Азербайджана по разминированию Вугар Сулейманов провел встречу с новоназначенным главой представительства Европейского Союза в Азербайджане, послом Марияной Куюнджич.

Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, в пресс-службе агентства сообщили, что в ходе встречи представитель ЕС была проинформирована о текущей минной проблеме в Карабахе и Восточном Зангезуре, масштабах минного загрязнения, препятствиях, которые создает минная проблема для работ по восстановлению и реконструкции, возвращения бывших вынужденных переселенцев, а также о проводимых широкомасштабных работах по разминированию.

В рамках встречи также состоялся обмен мнениями о продолжении поддержки Евросоюзом мероприятий по гуманитарному разминированию в Азербайджане, новых возможностях проектов в связи с этим, а также по другим вопросам, представляющим взаимный интерес.