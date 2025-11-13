В Армении задержали еще одного журналиста

Сотрудники СНБ Армении задержали еще одного журналиста.

Как передает Day.Az со ссылкой на армянские СМИ, им оказался сотрудник "Антифейка" Давид Фиданян.

Его обвиняют в воспрепятствовании правосудию.