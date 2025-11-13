https://news.day.az/world/1795194.html В Армении задержали еще одного журналиста - ВИДЕО Сотрудники СНБ Армении задержали еще одного журналиста. Как передает Day.Az со ссылкой на армянские СМИ, им оказался сотрудник "Антифейка" Давид Фиданян. Его обвиняют в воспрепятствовании правосудию.
