Хикмет Гаджиев поделился публикацией в связи с гибелью журналиста Эмина Ибрагимова

Помощник Президента Азербайджана - заведующий отделом по вопросам внешней политики Администрации Президента Хикмет Гаджиев выразил соболезнования в связи с гибелью известного журналиста Эмина Ибрагимова.
Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, об этом говорится в публикации Хикмета Гаджиева в соцсети.
Отметим, что азербайджанский журналист, корреспондент телеканала "Euronews" Эмин Ибрагимов погиб в результате дорожно-транспортного происшествия в Турции.
