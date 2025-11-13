https://news.day.az/politics/1795133.html Глава ИВ Гёйчайского района представлен коллективу - ФОТО Назначенный распоряжением Президента Азербайджанской Республики главой Исполнительной власти Гёйчайского района Орхан Чингиз оглу Мурсалов представлен коллективу помощником Президента Азербайджанской Республики - заведующим отделом по территориально-организационным вопросам Администрации Президента Зейналом Нагдалиевым в присутствии...
Назначенный распоряжением Президента Азербайджанской Республики главой Исполнительной власти Гёйчайского района Орхан Чингиз оглу Мурсалов представлен коллективу помощником Президента Азербайджанской Республики - заведующим отделом по территориально-организационным вопросам Администрации Президента Зейналом Нагдалиевым в присутствии представителей общественности района.
Как передает Day.Az, выступивший на церемонии Зейнал Нагдалиев передал поручения и рекомендации главы государства.
О.Мурсалов выразил признательность за оказанное ему доверие.
