Глава ИВ Гёйчайского района представлен коллективу

Назначенный распоряжением Президента Азербайджанской Республики главой Исполнительной власти Гёйчайского района Орхан Чингиз оглу Мурсалов представлен коллективу помощником Президента Азербайджанской Республики - заведующим отделом по территориально-организационным вопросам Администрации Президента Зейналом Нагдалиевым в присутствии представителей общественности района.

Как передает Day.Az, выступивший на церемонии Зейнал Нагдалиев передал поручения и рекомендации главы государства.

 

О.Мурсалов выразил признательность за оказанное ему доверие.