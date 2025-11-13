https://news.day.az/society/1795151.html В Джалилабаде раскрыто убийство женщины, пропавшей девять лет назад - ФОТО Пропавшая в 2016 году в Джалилабадском районе Хаяла Рамиз гызы Халилова, 1982 года рождения, была убита.
В Джалилабаде раскрыто убийство женщины, пропавшей девять лет назад - ФОТО
Пропавшая в 2016 году в Джалилабадском районе Хаяла Рамиз гызы Халилова, 1982 года рождения, была убита.
Как передает Day.Az со ссылкой на региональную группу пресс-службы МВД, в результате оперативно-розыскных мероприятий, проведённых сотрудниками полиции и Пенитенциарной службы, установлено, что преступление совершил ранее судимый Эльнур Низами оглы Эйнуллаев, 1997 года рождения.
Он совершил убийство в одном из заброшенных строений в посёлке Гёйтепе и закопал тело на той же территории. Останки были обнаружены и переданы соответствующим органам.
Расследование продолжается.
Ранее мы сообщали, что в Бейлагане найдены останки пропавшей женщины.
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре