В Джалилабаде раскрыто убийство женщины, пропавшей девять лет назад

Пропавшая в 2016 году в Джалилабадском районе Хаяла Рамиз гызы Халилова, 1982 года рождения, была убита.

Как передает Day.Az со ссылкой на региональную группу пресс-службы МВД, в результате оперативно-розыскных мероприятий, проведённых сотрудниками полиции и Пенитенциарной службы, установлено, что преступление совершил ранее судимый Эльнур Низами оглы Эйнуллаев, 1997 года рождения.

Он совершил убийство в одном из заброшенных строений в посёлке Гёйтепе и закопал тело на той же территории. Останки были обнаружены и переданы соответствующим органам.

Расследование продолжается.

