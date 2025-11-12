В Бейлагане найдены останки пропавшей женщины

В прошлом месяце в селе Гарадаглы Бейлаганского района Азербайджана были обнаружены останки пропавшей женщины.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на "Qafqazinfo", выяснилось, что часть тела была растерзана дикими животными.

Предполагается, что женщина, страдавшая психическими нарушениями, упала, получила травмы, осталась без помощи и скончалась на месте.

Отмечается, что после её исчезновения родственники С. Исмаиловой обращались за помощью в известные телепрограммы.

