В Баку презентован Портал высококвалифицированных мигрантов

В Государственной миграционной службе (ГМС) состоялась презентация Портала высококвалифицированных мигрантов, созданного распоряжением Президента Азербайджана.

Как сообщает Day.Az, в презентации приняли участие глава ГМС Вюсал Гусейнов, представители соответствующих государственных органов, международных организаций, крупных бизнес-структур, действующих в стране, представители гражданского общества и волонтеры Миграционной службы.

Выступая на мероприятии, В.Гусейнов отметил, что портал носит название pass.gov.az. Так портал он ориентирован на иностранцев, основным языком выбран английский. В настоящее время он доступен на четырех языках.

"Иностранцы, считающие себя высококвалифицированными специалистами, могут зарегистрироваться в этой программе. При положительном результате оценки информация о них будет принята в течение 20 дней. На основе этого они смогут получить визу в упрощенном порядке и вид на жительство вместе с членами семьи. Также через портал можно подать заявление на получение вида на жительство и гражданства", - сказал он.

Глава ГМС добавил, что для участия в программе существуют определенные критерии. Иностранец считается соответствующим требованиям, если при регистрации набрал не менее 70 баллов из 100, что свидетельствует о его высоких профессиональных навыках.

Отметим, что портал предоставляет возможности для приема заявок участников Программы высококвалифицированных мигрантов, обработки этих заявок и предоставления работодателям информации о иностранных специалистах. Портал также информирует о льготах, предоставляемых высококвалифицированным мигрантам и членам их семей.