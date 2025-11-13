Замминистра о том, куда будет направлена основная часть расходов госбюджета Азербайджана
Основная часть текущих расходов государственного бюджета Азербайджана на следующий год будет направлена на социальные цели.
Как сообщает Day.Az, об этом заявил заместитель министра финансов Азербайджана Гималай Мамишов в ходе обсуждения проекта закона "О Государственном бюджете Азербайджанской Республики на 2026 год" на совместном заседании комитетов Милли Меджлиса по аграрной политике, по делам семьи, женщин и детей, а также по науке и образованию.
Он отметил, что в 2026 году на социальные нужды будет направлено 17,1 миллиарда манатов, или 41,1% расходов государственного бюджета:
"Это на 213 млн манатов, или на 1,3%, больше, чем в 2025 году. Из этих расходов 89,7%, или 15,4 миллиарда манатов, пришлось на расходы по оплате труда и социальное обеспечение, увеличившись за последние 5 лет (2022-2026 годы) на 4,4 миллиарда манатов, или на 39,6%".
Г.Мамишов добавил, что на 2026 год на образование и науку планируется выделить 5,2 миллиарда манатов:
"Это на 68,4 миллиона манатов, или на 1,3%, больше, чем в текущем году, и на 658 миллионов манатов, или на 14,3%, больше, чем в предыдущем году. В среднесрочной перспективе средства, выделяемые на образование и науку, в абсолютном выражении увеличились на 1,4 миллиарда манатов, или на 35,2%.
В следующем году на общее и дошкольное образование запланированы расходы в размере 2,9 миллиарда манатов, на финансирование высшего образования, включая государственный заказ, - 828,5 миллиона манатов, на профессиональное и среднее специальное образование - 199,7 миллиона манатов, на целевые программы и мероприятия в сфере образования, а также на прикладные исследования в сфере образования - 1,1 миллиарда манатов. Из средств, выделяемых на финансовую поддержку высшего образования по государственному заказу, 42 миллиона манатов предусмотрены на оплату обучения 18,5 тысячи студентов из уязвимых слоев населения и стипендиальных расходов. Также в государственном бюджете на следующий год предусмотрено 15 миллионов манатов на предоставление студенческих кредитов, создание и внедрение конкурсных механизмов финансирования и управления в сфере образования в целях дальнейшего повышения доступности высшего образования для малообеспеченных слоев населения и расширения сферы охвата высшего образования".
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре