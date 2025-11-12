https://news.day.az/officialchronicle/1794776.html Президент Ильхам Алиев поделился публикацией по случаю 12 Ноября - Дня Конституции - ФОТО Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев на своих официальных страницах в соцсети поделился публикацией по случаю 12 Ноября - Дня Конституции. Как сообщает Day.Az, в публикации говорится: "12 ноября - День Конституции Азербайджанской Республики."
Президент Ильхам Алиев поделился публикацией по случаю 12 Ноября - Дня Конституции - ФОТО
Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев на своих официальных страницах в соцсетях поделился публикацией по случаю 12 Ноября - Дня Конституции.
Как сообщает Day.Az, в публикации говорится:
"12 ноября - День Конституции Азербайджанской Республики."
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре