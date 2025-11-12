Президент Ильхам Алиев поделился публикацией по случаю 12 Ноября - Дня Конституции

Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев на своих официальных страницах в соцсетях поделился публикацией по случаю 12 Ноября - Дня Конституции.

Как сообщает Day.Az, в публикации говорится:

"12 ноября - День Конституции Азербайджанской Республики."