Новые ФОТО и ВИДЕО с места крушения турецкого самолета

Как сообщалось ранее, принадлежащий братской Турции военный транспортный самолёт типа C130, направлявшийся из Азербайджана в Турцию, потерпел крушение на территории Грузии.

Day.Az представляет вниманию читателей новые кадры, опубликованные АПА с места происшествия.

Напомним, все 20 человек, находившиеся на борту самолёта, погибли.