Конституция создала основу для сплочения общества вокруг национальных целей

12 ноября в Азербайджане отмечается День Конституции - один из важных государственных праздников, символизирующих становление современного, независимого и правового государства. Этот день приобрел особое значение в 2025 году: указом главы государства текущий год объявлен "Годом Конституции и суверенитета", что подчёркивает преемственность исторического пути и придаёт особое значение 30-летию принятия Основного закона страны.

Как передает Day.Az, об этом Trend сказал политолог Азер Гараев.

По его словам, после восстановления независимости в 1991 году Азербайджан столкнулся с необходимостью создания прочной законодательной и институциональной базы новой государственности. Принятие Конституции стало одной из важнейших задач. Работа над проектом началась в 1992 году, а после возвращения общенационального лидера Гейдара Алиева к руководству страной процесс подготовки документа принял системный характер. Под его руководством была создана Конституционная комиссия и подготовлен проект Основного закона, отвечающий духу независимости и современным демократическим требованиям. 12 ноября 1995 года Конституция была принята на всенародном референдуме.

Политолог отметил, что великий лидер Гейдар Алиев неоднократно подчёркивал значение Основного закона. "Конституция определила основные принципы демократического, светского и правового государства, установила систему разделения властей, укрепила равноправие граждан и гарантии их личных прав и свобод. Она выдержала испытание временем и одновременно стала инструментом модернизации политической, правовой и социальной системы страны. Её положения совершенствовались и развивались в ходе конституционных референдумов, проведённых в 2002, 2009 и 2016 годах. Эти изменения отражали этапы политической и экономической трансформации государства: укрепление институциональной стабильности, демократических институтов и расширение гражданских прав. Конституция провозглашает, что высшей целью государства является обеспечение прав и свобод человека и гражданина. Этот принцип стал руководящим принципом всех реформ, проводимых в стране", - сказал он.

По его словам, сегодня значение Основного закона проявляется не только как юридического документа, но и как отражение политической зрелости общества и инструмент реализации стратегического курса страны. "Именно Конституция создала основу для сплочения общества вокруг национальных целей. После восстановления территориальной целостности её положения применяются на всей территории страны. Таким образом, Конституция выступает не только как свод норм, но и отражает политическую философию современного Азербайджана - государства, ориентированного на стабильность и социальное развитие", - сказал политолог.

Как отметил А. Гараев, утверждён план мероприятий в рамках "Года Конституции и суверенитета", включающий образовательные программы, научные конференции, публикации, посвящённые правовой культуре. "Эти инициативы направлены на укрепление уважения к закону, формирование гражданской ответственности и повышение правовой грамотности. Главная идея - показать, что Конституция - это не просто документ, принятый 30 лет назад, а живой механизм, определяющий развитие общества и государства. День Конституции Азербайджана - не только историческая дата, но и символ зрелости государства, его способности к постоянному обновлению, сохраняя при этом фундаментальные принципы. Конституция, принятая в 1995 году по инициативе великого лидера Гейдара Алиева, заложила основу политического и правового развития страны. Сегодня под руководством Президента Ильхама Алиева Азербайджан развивает этот курс, укрепляя правовую систему и международный авторитет страны", - добавил он.