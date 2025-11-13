«Черный ящик» разбившегося в Грузии самолета C-130 доставлен в Турцию

"Черный ящик" разбившегося в Грузии военно-транспортного самолета C-130 турецких ВВС доставлен в Турцию.

Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, об этом сообщили в четверг, 13 ноября, ведущие медиаресурсы Турции.

Президент Реджеп Тайип Эрдоган ранее заявил, что обломки самолета, включая фюзеляж и двигатели, будут детально изучены группой турецких специалистов.

Также будет проведен анализ местности, что позволит установить причины крушения, унесшего жизни 20 военнослужащих.

По данным СМИ, все детали самолета будут доставлены на военную базу ВС Турции в провинции Кайсери.