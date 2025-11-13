Новый автобусный маршрут из Сумгайыта в Баку нанес удар по "манатным" такси

Как сообщалось ранее, с 12 ноября между Баку и Сумгайытом запущен новый автобусный маршрут №500.

Как сообщает Day.Az, маршрут начинается на улице Зульфугара Гаджиева в Сумгайыте (парк Гейдара Алиева), проходит по улицам Наримана Нариманова, проспекту Сюльх и через посёлок Джейранбатан, завершаясь у станции метро "20 Января" в Баку.

Автобусы длиной 18 метров курсируют с 05:45 до 23:00 с интервалом 7-8 минут. Оплата проезда осуществляется только в безналичной форме, стоимость билета составляет 0,80 маната.

Запуск нового маршрута стал хорошей новостью для жителей, ежедневно приезжающих из Сумгайыта в столицу, однако огорчил водителей такси и микроавтобусов, известных как "манатные".

С момента открытия линии интерес к "манатным" такси резко снизился - об этом свидетельствуют публикации самих водителей в соцсетях. Всё больше пассажиров предпочитают пользоваться автобусами нового маршрута.

Преимущества автобуса0

Выделенная полоса движения.

Автобусы №500 передвигаются по специальной полосе, куда не допускаются "манатные" такси и маршрутки. Это позволяет значительно экономить время, поскольку остальные транспортные средства часто застревают в пробках.

Более выгодная цена.

Если поездка на "манатном" между Баку и Сумгайытом обходится пассажиру в 1-2 маната, то автобус стоит всего 0,80 маната .

Безопасность.

Водители частных маршруток нередко превышают скорость, создавая опасные ситуации на дороге. В то время как движение автобусов регулируется государственными службами, что исключает риск опасных маневров.

Таким образом, пассажиры всё чаще предпочитают заплатить 0,80 маната за комфортную, быструю и безопасную поездку, чем рисковать в тесных "манатных" такси. По прогнозам, при сохранении такой тенденции через 3-4 года "манатные" такси могут полностью исчезнуть с этого направления.