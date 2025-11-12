550-летие со дня рождения Ашуга Дирили Гурбани включено в программу памятных дат ЮНЕСКО на 2026-2027 годы.

Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, Национальная комиссия Азербайджанской Республики по делам ЮНЕСКО опубликовала заявление по этому поводу.

Отмечается, что решение было принято на 43-й сессии Генеральной конференции ЮНЕСКО, состоявшейся в Самарканде (Узбекистан).