https://news.day.az/culture/1794848.html 550-летие со дня рождения Ашуга Дирили Гурбани включено в программу памятных дат ЮНЕСКО 550-летие со дня рождения Ашуга Дирили Гурбани включено в программу памятных дат ЮНЕСКО на 2026-2027 годы. Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, Национальная комиссия Азербайджанской Республики по делам ЮНЕСКО опубликовала заявление по этому поводу.
550-летие со дня рождения Ашуга Дирили Гурбани включено в программу памятных дат ЮНЕСКО
550-летие со дня рождения Ашуга Дирили Гурбани включено в программу памятных дат ЮНЕСКО на 2026-2027 годы.
Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, Национальная комиссия Азербайджанской Республики по делам ЮНЕСКО опубликовала заявление по этому поводу.
Отмечается, что решение было принято на 43-й сессии Генеральной конференции ЮНЕСКО, состоявшейся в Самарканде (Узбекистан).
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре