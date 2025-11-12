Азербайджан - ключевой участник экономических и политических процессов в регионе

Азербайджан является ключевым участником экономических и политических процессов в регионе.

Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, об этом говорится в статье председателя Конституционного суда Фархада Абдуллаева под названием "30 лет со дня принятия Конституции Азербайджана".

Он отметил, что все масштабные проекты, успешно реализованные по инициативе и при участии Азербайджана, вносят значительный вклад в безопасность и экономическое развитие региона в целом:

"Благодаря последовательной и дальновидной политике, проводимой главой нашего государства Ильхамом Алиевым, число стран, стремящихся устанавливать и развивать отношения с Азербайджаном, авторитет которой на международной арене все больше растёт, неуклонно увеличивается.

Азербайджан стал уникальным местом проведения ряда престижных международных мероприятий, глобальных форумов и конференций. Можно сказать, что наша страна является примером в плане проведения важных мероприятий. Одним из таких мероприятий международного значения стали III Игры СНГ, прошедшие в Азербайджане с 28 сентября по 8 октября этого года. Выступая на заседании Совета глав государств СНГ в узком составе в Душанбе, Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев отметил, что такого рода мероприятия укрепляют дружбу и сотрудничество на пространстве СНГ и за его пределами, способствуют укреплению отношений, основанных на равноправии, учете взаимных интересов и взаимном уважении.

Можно с уверенностью сказать, что за последние пять лет Азербайджан вступил в совершенно новый этап развития. Наше государство, полностью восстановившее территориальную целостность и суверенитет, одержав историческую Победу, переживает период могущества, крепчает день ото дня под руководством Президента Азербайджанской Республики Ильхама Алиева.

В то время, когда мировой порядок переживает сложный период и на международной арене происходят сложные процессы, Азербайджан непрерывно диверсифицирует свои связи и расширяет круг своих партнёров среди стран мира. Наша страна является активным участником и инициатором политического диалога, сотрудничества и стратегического партнёрства на международном уровне.

В целом, ряд важных политических событий 2025 года ещё раз показал, что Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев, будучи лидером, верным принципам государственности, благодаря проводимой им внешней политике, дипломатии и стратегическим взглядам, основанным на национальных интересах, превратил Азербайджан в надежного партнера на международной арене".