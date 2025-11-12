https://news.day.az/officialchronicle/1794859.html Джейхун Джалилов назначен полномочным представителем Президента в Нахчыванской АР - РАСПОРЯЖЕНИЕ Джейхун Джалилов назначен полномочным представителем Президента Азербайджанской Республики в Нахчыванской Автономной Республике. Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, Президент Ильхам Алиев подписал в связи с этим соответствующее распоряжение. "Руководствуясь пунктом 32 статьи 109 Конституции Азербайджанской Республики, постановляю:
Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, Президент Ильхам Алиев подписал в связи с этим соответствующее распоряжение.
"Руководствуясь пунктом 32 статьи 109 Конституции Азербайджанской Республики, постановляю:
Назначить Джейхуна Рамиз оглу Джалилова полномочным представителем Президента Азербайджанской Республики в Нахчыванской Автономной Республике", - говорится в документе.
Отметим, что ранее Дж.Джалилов занимал должность премьер-министра Нахчыванской Автономной Республики.
